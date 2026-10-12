Thời tiết ngày 12/10: Miền Bắc nắng nóng, miền Trung có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 12/10 Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ dao động 22-33 độ C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Đông Bắc Bộ cũng nắng, vùng núi đêm và sáng trời mát.

Miền Trung cần chú ý mưa lớn cục bộ. TP Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đà Nẵng cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có mưa vừa, cục bộ mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều, tối có mưa dông rải rác. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 12/10, miền Bắc nắng nóng.

Thời tiết ngày 12/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa vài nơi; riêng TP.Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông . Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Nhiều mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.