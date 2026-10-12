Thời tiết ngày 12/10: Bắc Bộ ngày nắng, Trung và Nam Bộ có mưa dông

Các phương tiện lưu thông bị ngập nặng do mưa lớn. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 12/10, khu vực Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa; trong khi khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế và phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày và đêm 12/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cùng đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk, trong 5 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối nhỏ; sạt lở đất, sụt lún đất tại khu vực sườn dốc và những địa điểm có địa hình nguy hiểm trên địa bàn các tỉnh, thành phố nêu trên.

Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; hạn chế đi qua sông, suối, khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở. Đặc biệt, cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn khi phát hiện dấu hiệu bất thường như nước suối dâng nhanh, dòng chảy mạnh, đất đá nứt hoặc sạt trượt. Người dân nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Chiều và tối 12/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý trong mưa dông tại các khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày 12/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vĩnh Long đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, ngày và đêm 12/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Thành phố Hà Nội

- Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam, từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, phía Bắc có nơi trên 32 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ

- Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Trời có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C./.