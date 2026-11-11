Thời tiết ngày 11/11: Trung Bộ mưa rất to, nguy cơ sạt lở

Đêm 10/11 và sáng sớm 11/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiều địa phương ghi nhận lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ xảy ra thiên tai.

Trong 24 giờ, từ 3 giờ ngày 10/11 đến 3 giờ ngày 11/11, lượng mưa tại nhiều trạm đo vượt 300 mm, đặc biệt Trà Leng (TP Đà Nẵng) đạt 575,6 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 518,4 mm, Sông Hinh (Đắk Lắk) 336,9 mm và Hồ Thủy Yên (TP Huế) 308,8 mm. Một số khu vực khác cũng ghi nhận lượng mưa lớn như Đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 231,2 mm, Canh Liên (Gia Lai) 238,6 mm, Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 184 mm và Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 155 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực tại các địa phương trên đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, nhất là khi mưa lớn tiếp diễn.

Đường trong khu dân cư ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt, do lũ dâng. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi tiếp tục có mưa từ 30 - 40 mm, cục bộ trên 90 mm; TP Huế, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa phổ biến 10 - 20 mm, có nơi trên 40 mm. Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa từ 1 - 5 mm, cục bộ trên 10 mm.

Theo dự báo, mưa lớn tại Trung Bộ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 11/11, với nguy cơ xuất hiện mưa cường độ trên 100 mm trong 3 giờ. Từ ngày 12/11, mưa lớn tại khu vực này có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 11/11, Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Trên biển, ngày và đêm 11/11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, ban ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 3 - 5m. Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 4m; gió giảm dần về đêm.

Đáng chú ý, các vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa, Nam Biển Đông có mưa rào, dông rải rác, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ven biển từ TP Huế đến Quảng Ngãi cần đề phòng triều cường kết hợp sóng lớn do sóng lừng từ ngoài khơi truyền vào.

Dự báo ngày 12/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở cấp 2.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, riêng TP Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, riêng TP. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.