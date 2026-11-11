Thời tiết ngày 11/11: Miền Trung mưa lớn, Hà Nội rét 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 11/11 Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét; vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất tại một số khu vực xuống dưới 11 độ C.

Từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to, kèm dông. Tây Nguyên có mưa rải rác, cục bộ mưa to.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và sạt lở đất.

Ngày 11/11, miền Trung mưa to.

Thời tiết ngày 11/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ. Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ. Nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị) có mưa vài nơi; riêng Bắc Quảng Trị có mưa, rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng Tp. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, riêng TP. Huế trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5,có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.