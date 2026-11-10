Thời tiết ngày 10/11: Không khí lạnh gây mưa lớn ở Trung Bộ, biển động mạnh

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng trong sáng cùng ngày. Tại Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ghi nhận mưa lớn trên diện rộng.

Không khí lạnh gây mưa dông khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, từ sáng sớm 10/11 đến đêm 11/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150 - 280 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm. Đây là khu vực được cảnh báo có nguy cơ xuất hiện mưa với cường suất lớn, vượt 100mm trong 3 giờ.

Trong cùng thời gian, phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa to, lượng mưa 80 - 160 mm, có nơi trên 250 mm. Tại Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, cục bộ trên 150 mm. Riêng Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị trong sáng 10/11 có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Mưa lớn kéo dài, đặc biệt tại những khu vực có lượng mưa vượt 450mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, không khí lạnh tiếp tục gây gió Đông Bắc mạnh. Sáng 10/11, trạm Bạch Long Vỹ ghi nhận gió cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10; trạm Cồn Cỏ có gió cấp 8, giật cấp 9; trạm Cô Tô có gió cấp 6, giật cấp 8 - 9.

Dự báo ngày và đêm 10/11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10; sóng biển cao 4 - 6 m, biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6 - 7 trong ngày, giật cấp 8 - 9, giảm dần về đêm; sóng cao 2 - 4 m.

Phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 3 - 5 m. Các vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và phía Tây đặc khu Trường Sa có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 4 m.

Ngoài ra, nhiều vùng biển từ Nam Quảng Trị đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa, Nam Biển Đông có mưa dông, nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Đặc biệt, vùng ven biển từ TP Huế đến Quảng Ngãi cần đề phòng triều cường kết hợp sóng lớn do sóng lừng ngoài khơi lan truyền vào bờ, gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và khu vực ven biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 21-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-18 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-18 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa vài nơi, riêng phía nam (từ Hà Tĩnh đến TP Huế) mưa to đến rất to và dông. Trời rét, riêng TP Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 C, cao nhất 21-24 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.