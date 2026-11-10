Thời tiết ngày 10/11: Bắc Bộ mưa rào rải rác, trời rét

Dự báo khu vực Hà Nội sáng sớm có mưa vài nơi, trời rét. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Thanh Hóa đến Huế phía bắc sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; phía nam (từ phía nam Hà Tĩnh đến thành phố Huế) có mưa to đến rất to và dông.

Trên biển, hiện nay (10/11), vùng biển từ nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác; tại trạm Bạch Long Vỹ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, trạm Cô Tô đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8-9, trạm Cồn Cỏ có gió đông bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9, trạm Lý Sơn đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, trạm Phú Quý có gió giật cấp 7.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 10/11 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-21 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và Phú Thọ sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; phía nam (từ phía nam Hà Tĩnh đến thành phố Huế) có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, riêng thành phố Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía bắc 15-18 độ C; phía nam 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 26-29 độ C, phía nam 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.