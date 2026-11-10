Thời tiết ngày 10/11: Bắc Bộ duy trì trạng thái trời rét

Sáng sớm nay (10/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ lúc 01 giờ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; tại trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, trạm Cô Tô đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8-9, trạm Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9, trạm Lý Sơn đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, trạm Phú Quý có gió giật cấp 7.

Dự báo sáng 10/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, Tp. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến từ 15-18 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 10/11, ở vịnh Bắc Bộ ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, từ đêm gió giảm dần; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và từ Gia Lai đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Sáng 10/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Từ sáng sớm 10/11 đến đêm 11/11, khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to và dông; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to và dông. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 10/11:

TP Hà Nội

Mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C.

Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ

Mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, có nơi trên 24°C.

Đông Bắc Bộ

Mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi cao có nơi dưới 12°C.

Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, có nơi trên 23°C.

Thanh Hóa - Huế

Mưa vài nơi, trong đó, phía Nam (từ Hà Tĩnh đến TP Huế) mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, riêng TP Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18°C, phía Nam 19-22°C.

Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29°C, phía Nam 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ

Mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Đông có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C.

Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ

Mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C.

Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM

Mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.