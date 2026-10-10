Thời tiết ngày 10/10: Mưa lớn bao trùm miền Trung, nhiều nơi nguy cơ ngập lụt và sạt lở

Sáng 10/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị ghi nhận mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi vượt 150 mm. Dự báo mưa lớn tiếp tục duy trì trong ngày, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Đáng chú ý, từ sáng sớm đến hết ngày 10/10, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to kèm dông, lượng mưa phổ biến 50–100 mm, cục bộ trên 200 mm. Trong khi đó, từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài đến hết đêm, lượng mưa phổ biến 40–80 mm, có nơi vượt 150 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 80 mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng cục bộ.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to.

Không chỉ miền Trung, ngày 10/10, đồng bằng Bắc Bộ cùng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–20 mm, cục bộ trên 50 mm. Tại Nam Bộ và Lâm Đồng, mưa dông xuất hiện trong ngày và đêm, lượng mưa phổ biến 15–30 mm, có nơi trên 80 mm. Các khu vực cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ ngày 11/10, mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

Trên biển, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại trạm Cồn Cỏ đã ghi nhận gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Ngày và đêm 10/10, Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–4 m, biển động.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 1,5–2,5 m; đêm gió giảm dần.

Ngoài ra, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và nhiều khu vực trên Biển Đông tiếp tục có mưa dông. Nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 7–8, sóng cao trên 2 m, ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C; riêng Sơn La và phía Nam Phú Thọ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, vùng núi có nơi trên 30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.