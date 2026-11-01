Thời tiết ngày 1/11: Miền Bắc ngày nắng, đêm có mưa rào

Dự báo đêm 1/11, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 1/11:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.