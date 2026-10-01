Thời tiết ngày 1/10: Nhiệt độ Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi trên 36 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, hôm nay, 1/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Từ ngày 2/10 nắng nóng diện rộng kết thúc ở các khu vực nói trên.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 1/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ C.

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-36 độ C.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng đồng bằng 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.