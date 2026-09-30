Thời tiết ngày 1/10 chiều tối có mưa rào và dông vài nơi

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối 1/10 có mưa rào và dông ở vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông ở vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Thời tiết ngày 1/10/2026 chiều tối có mưa rào và dông ở vài nơi.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối 1/10 có mưa rào và dông ở vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối 1/10 có mưa rào và dông ở vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng):Mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.

Gió nhẹ.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 2 - 4/10/2026: Ngày 2 - 3/10, nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng gián đoạn. Ngày 4/10 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32oC.