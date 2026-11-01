Thời tiết Nam Bộ có biến động từ ngày 8/11, mưa dông giảm, nắng gắt gia tăng

Theo dự báo của Phòng Dự báo thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động và ảnh hưởng đến khu vực. Vì vậy, thời tiết tại các tỉnh, thành Nam Bộ trong những ngày tới vẫn duy trì trạng thái ban ngày có nắng, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi.

Trong ngày 1/11, các địa phương Nam Bộ phổ biến có nắng vào buổi sáng và trưa. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 30-33 độ C, riêng một số khu vực thuộc miền Đông có thể ghi nhận mức nhiệt vượt 33 độ C.

Đáng chú ý, khu vực ven biển phía Đông, từ TP Hồ Chí Minh đến Cà Mau, có khả năng xuất hiện mưa ngay từ khoảng giữa trưa, tuy nhiên phạm vi không lớn. Tại những địa phương khác, mưa dông chủ yếu tập trung vào buổi chiều và tối, xuất hiện rải rác.

Thời tiết Nam Bộ những ngày đầu tháng 11 phổ biến ngày nắng, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác tại nhiều địa phương. Ảnh minh họa

Về phân bố lượng mưa, khu vực miền Đông có khả năng ghi nhận mưa tập trung tại Lâm Đồng, phía Bắc Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh. Ở miền Tây, các điểm mưa đáng chú ý gồm An Giang và Cà Mau. Một số địa điểm có thể xuất hiện mưa vừa, thậm chí mưa to cục bộ.

Từ ngày 8/11, mưa dông giảm, nắng có xu hướng gia tăng

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, hình thái thời tiết ban ngày có nắng xen kẽ, chiều tối xuất hiện mưa dông sẽ tiếp tục duy trì tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ đến hết ngày 7/11.

Từ ngày 8/11, mưa dông ở Nam Bộ dự báo giảm rõ rệt, nắng gia tăng, người dân cần đề phòng nắng gắt vào giữa trưa. Ảnh minh họa

Bước sang ngày 8/11, hoạt động mưa dông được dự báo suy giảm trên diện rộng, cả về phạm vi xuất hiện lẫn lượng mưa. Khi mưa giảm, thời gian có nắng trong ngày sẽ kéo dài hơn, cường độ nắng cũng có xu hướng mạnh lên.

Cơ quan khí tượng lưu ý người dân cần chú ý nguy cơ nắng nóng, nắng gắt vào khoảng thời gian giữa trưa. Những người thường xuyên di chuyển hoặc làm việc ngoài trời nên chủ động các biện pháp chống nắng, bổ sung đủ nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời điểm cường độ bức xạ cao.