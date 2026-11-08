Thời tiết Nam Bộ 10 ngày tới: Nắng nóng đầu tuần, giữa tuần mưa giông liên tiếp

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Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, thời tiết Nam Bộ và TPHCM trong 10 ngày tới (từ 8-17/11) có sự thay đổi đáng chú ý. Nắng nóng gia tăng trong những ngày đầu tuần, sau đó mưa giông xuất hiện nhiều hơn từ giữa tuần.

Đầu tuần nắng nóng, nhiệt độ có nơi vượt 35 độ

Từ ngày 8-10/11, khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc tăng cường xuống phía Nam, kết hợp với khối khí biển Tây Thái Bình Dương lấn Tây mạnh, đẩy các vùng nhiễu động thời tiết dịch chuyển về phía Nam.

Nhờ đó, thời tiết Nam Bộ chuyển biến tốt hơn, mưa giảm đáng kể, chỉ còn xuất hiện cục bộ ở một vài nơi.

Nắng gia tăng khiến nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 33-35 độ, có nơi trên 35 độ. Thời tiết trưa và chiều khá oi bức, người dân cần chú ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi hoạt động ngoài trời.

Nam Bộ chuyển mưa giông diện rộng từ giữa tuần

Từ ngày 11-12/11, không khí lạnh suy yếu và dịch chuyển sang phía Đông, khối khí biển trên cao cũng dần rút đi. Đây là điều kiện thuận lợi để các nhiễu động trong đới gió Đông phát triển mạnh, tác động đến thời tiết Nam Bộ.

Nam Bộ sẽ có mưa giông diện rộng vào cuối tuần. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo Đài khí tượng, từ giữa tuần đến hết tuần, mưa giông có xu hướng gia tăng trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, trong khi ban ngày vẫn có nắng gián đoạn.

Do xuất hiện mưa nên nhiệt độ cao nhất tại khu vực giảm nhẹ khoảng 1-2 độ so với những ngày đầu tuần, phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Tuy nhiên, độ ẩm không khí tăng cao khiến thời tiết vẫn oi bức vào trưa và chiều.

Đáng chú ý, trong các cơn mưa giông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân, đặc biệt là những người làm việc ngoài trời và bà con nông dân, cần chủ động các biện pháp phòng tránh để hạn chế thiệt hại.

Trong hai ngày đầu tuần kế tiếp, các nhiễu động trong đới gió Đông trên cao có xu hướng suy yếu dần. Nhờ đó, thời tiết khu vực nhanh chóng cải thiện, mưa giảm hẳn, trời chuyển nắng nhiều trở lại.