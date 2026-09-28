Thời tiết miền Bắc sắp 'đổi gió': Chi tiết đợt không khí lạnh cuối tháng 9

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Theo dự báo thời tiết những ngày cuối tháng 9, nền nhiệt Bắc Bộ vẫn ở mức cao, có nơi nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Dự báo từ ngày 28 - 30/9, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục trạng thái thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Từ khoảng đêm 30/9, khả năng miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 1/10, nền nhiệt có xu hướng giảm khoảng 3 - 4 độ C.

Theo biểu đồ nhiệt 10 ngày tới, thời tiết Hà Nội có sự chuyển biến khá rõ khi nền nhiệt giảm từ đầu tháng 10, cho thấy dấu hiệu chuyển mát khi không khí lạnh sắp ảnh hưởng.

Trong hai ngày 28 - 29/9, nhiệt độ cao nhất vẫn ở mức 35 độ C, thấp nhất 27 - 28 độ C, trời ít mây và nắng nóng, theo Lao Động.

Dự báo thời tiết miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nền nhiệt có xu hướng giảm khoảng 3 - 4 độ C. Ảnh Đình Huy/Báo Thanh Niên.

Ngày 30/9, nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ xuống 34 độ C, trời có mây, không mưa. Đến ngày 1/10, nhiệt độ giảm rõ hơn, cao nhất còn 31 độ C, thấp nhất 25 độ C, trời nhiều mây và có mưa vừa. Ngày 2/10, nhiệt độ dao động 26 - 32 độ C, có mưa dông.

Dự báo thời tiết từ ngày 3 - 4/10, nhiệt độ tăng nhẹ trở lại, cao nhất 32 - 33 độ C, nhưng sau đó tiếp tục giảm. Trong các ngày 5 - 7/10, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 độ C, thấp nhất giảm từ 25 độ C xuống 24 độ C, kèm mưa rào và dông.

Theo dự báo thời tiết, sau những ngày nắng nóng cuối tháng 9, Hà Nội bước sang đầu tháng 10 với xu hướng giảm nhiệt, thời tiết nhiều mây và mưa xuất hiện thường xuyên hơn khi không khí lạnh bắt đầu tác động. Trong khi đó, Trung Bộ và Nam Bộ mưa có xu hướng giảm so với tuần vừa qua.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 28/9

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.