Thời tiết miền Bắc những ngày tới: Ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh

Trong những ngày tới, thời tiết miền Bắc được dự báo tương đối ổn định, chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày trời có nắng, trong khi đêm và sáng sớm tiết trời se lạnh, vùng núi có nơi rét.

Trong những ngày tới miền Bắc ngày nắng, đêm trời lạnh và từ 8/10 có mưa rào rải rác

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 6 đến ngày 8/10, khu vực Bắc Bộ chủ yếu duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng các khu vực vùng núi có nơi trời rét. Đây là trạng thái thời tiết đặc trưng khi không khí lạnh tiếp tục tác động đến miền Bắc, dù cường độ không mạnh.

Tại Hà Nội, ngày 7/10 trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C, cao nhất 29-31 độ C. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Người dân có thể cảm nhận rõ không khí se lạnh vào sáng sớm và ban đêm.

Ở khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, có nơi xuống dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Thời tiết ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và ban đêm trời lạnh, một số nơi vùng núi có khả năng rét.

Trong những ngày tới miền Bắc ngày nắng, đêm trời lạnh và từ 8/10 có mưa rào rải rác.

Đông Bắc Bộ cũng duy trì thời tiết khá thuận lợi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; ban ngày nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm và ban đêm trời lạnh, vùng núi có nơi rét.

Đáng chú ý, từ đêm 8/10 đến ngày 16/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Như vậy, sau những ngày nắng ráo, khu vực có thể xuất hiện các đợt mưa rào cục bộ, chủ yếu diễn ra tại một số địa phương, song chưa có dấu hiệu cho thấy một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài ở toàn miền Bắc.

Trong khi miền Bắc thời tiết tương đối ổn định, khu vực Trung Bộ lại đang có diễn biến đáng chú ý với mưa lớn. Theo cơ quan khí tượng, từ khoảng ngày 9-10/10, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Điều này có thể ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ trong những ngày tới.

Đáng nói, trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, tại khu vực miền núi, địa hình dốc có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét nếu xuất hiện mưa lớn cục bộ.

Nhìn chung, thời tiết miền Bắc trong những ngày tới mang sắc thái thu rõ rệt: ban ngày có nắng, nhiệt độ khoảng 28-31 độ C, trong khi sáng sớm và ban đêm trời lạnh. Người dân, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi, cần chủ động giữ ấm khi ra ngoài vào sáng sớm và tối muộn, đồng thời theo dõi các bản tin dự báo khi có mưa dông.