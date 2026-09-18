Thời tiết miền Bắc nắng trở lại, miền Nam tiếp tục có mưa dông

Chuyên gia khí tượng cập nhật dự báo tình hình thời tiết cả nước. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp

Chiều 18-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật tình hình thời tiết từ chiều tối và đêm 18-9 đến ngày 19-9. Theo đó, hình thế gây mưa lớn những ngày qua tại Bắc bộ đã không còn, mưa sẽ giảm nhanh và ngày 19-9 trời tiếp tục có nắng. Tại Bắc bộ, đêm 18 và sáng 19-9, mưa chỉ còn xảy ra rải rác ở các tỉnh, thành thuộc khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ, lượng mưa không lớn. Ngày 19-9, thời tiết ở Bắc bộ cơ bản tạnh ráo và có nắng.

Thời tiết Hà Nội đã tốt trở lại, trời tạnh mưa, có nắng. Ảnh: PHÚC HẬU

Trong 24 giờ tới, khu vực có mưa lớn nhất cả nước tập trung từ Nghệ An đến TP Huế, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa với cường độ trên 80mm trong 3 giờ. Từ đêm 19-9, mưa lớn tại khu vực này sẽ giảm dần.

Ở phía Nam, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết, mây dông đang phát triển ở Lâm Đồng và một số tỉnh Nam bộ. Đêm nay, các khu vực này tiếp tục có mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ảnh radar thời tiết khu vực Nam bộ cho thấy nhiều nơi đang mưa lúc 17 giờ ngày 18-9. Nguồn: chụp lại màn hình

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo, trong 2 ngày cuối tuần 19 và 20-9, Nam bộ có mưa diện rộng, cường độ từ mưa vừa đến mưa to. TPHCM và khu vực miền Đông Nam bộ, mưa chủ yếu về chiều và tối.