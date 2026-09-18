Thời tiết miền Bắc nắng trở lại, miền Nam tiếp tục có mưa dông
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ Nghệ An đến TP Huế tiếp tục có mưa to, Lâm Đồng và một số tỉnh Nam bộ có mưa vừa, cục bộ mưa to.
Chiều 18-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật tình hình thời tiết từ chiều tối và đêm 18-9 đến ngày 19-9. Theo đó, hình thế gây mưa lớn những ngày qua tại Bắc bộ đã không còn, mưa sẽ giảm nhanh và ngày 19-9 trời tiếp tục có nắng. Tại Bắc bộ, đêm 18 và sáng 19-9, mưa chỉ còn xảy ra rải rác ở các tỉnh, thành thuộc khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ, lượng mưa không lớn. Ngày 19-9, thời tiết ở Bắc bộ cơ bản tạnh ráo và có nắng.
Trong 24 giờ tới, khu vực có mưa lớn nhất cả nước tập trung từ Nghệ An đến TP Huế, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa với cường độ trên 80mm trong 3 giờ. Từ đêm 19-9, mưa lớn tại khu vực này sẽ giảm dần.
Ở phía Nam, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết, mây dông đang phát triển ở Lâm Đồng và một số tỉnh Nam bộ. Đêm nay, các khu vực này tiếp tục có mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo, trong 2 ngày cuối tuần 19 và 20-9, Nam bộ có mưa diện rộng, cường độ từ mưa vừa đến mưa to. TPHCM và khu vực miền Đông Nam bộ, mưa chủ yếu về chiều và tối.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thoi-tiet-mien-bac-nang-tro-lai-mien-nam-tiep-tuc-co-mua-dong-post872275.html