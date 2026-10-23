Thời tiết miền Bắc khi nào hết oi nóng?

Miền Bắc đang trong chuỗi ngày nóng bất thường (Ảnh minh họa).

Miền Bắc đang trong chuỗi ngày nóng bất thường vào tháng 10. Hôm nay, phường Hòa Bình và phường Tân Hòa ở Phú Thọ là hai điểm nóng nhất với nhiệt độ lên tới 35 độ C, ngưỡng nắng nóng. Các phường còn lại ở Bắc Bộ trong đó có phường Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội nền nhiệt cũng khá cao, 32-34 độ C. Riêng phường Tân Phong dịu hơn, 29 độ C.

Chuỗi ngày nắng mạnh bất thường ở miền Bắc còn kéo dài đến tuần sau. Trong đó, hôm nay và 2 ngày cuối tuần này là giai đoạn nóng nhất, tại Thủ đô Hà Nội dự báo nhiệt độ sẽ lên ngưỡng nắng nóng 35 độ C vào ngày mai (24/10), mức nhiệt khá hiếm gặp vào cuối tháng 10. Đến đầu tuần sau nhiệt độ mới giảm nhẹ còn 32-33 độ C.

Ở Trung Bộ, hôm nay hầu khắp toàn miền cũng nắng ráo. Nhiệt độ giữa các nơi ít chênh lệch, từ phường Tĩnh Gia, Thanh Hóa đến phường Phan Thiết, Lâm Đồng phổ biến 32-33 độ C, trưa chiều cảm giác khá nóng.

Dự báo Nam Bộ mưa dông vào chiều nay, nguy cơ ngập úng vẫn cao ở các vùng trũng thấp. Vùng mưa nhiều là các tỉnh thành như Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và Đồng Tháp. Mưa có thể kéo dài đến tối. Có lúc mưa dồn dập chỉ trong 1-2 tiếng, lượng mưa vượt 50mm kèm theo dông lốc, sét và gió giật nguy hiểm. Trước đó, từ sáng đến đầu giờ chiều trời vẫn có nắng. Nhiệt độ cao nhất tại các phường phổ biến khoảng 31-33 độ C.

Về thời tiết biển, dù siêu bão Champi không đi vào Biển Đông nhưng do ảnh hưởng của rìa bão, khu vực này gió sẽ mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, biển động rất mạnh, nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và đặc khu Trường Sa tiếp tục có cảnh báo mưa giông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh. Còn đặc khu Hoàng Sa trời vẫn có nắng, gió đông bắc cấp 5.