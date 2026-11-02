Thời tiết miền Bắc chuyển rét đầu mùa khi nào?

Thời tiết miền Bắc có thể chuyển rét nhẹ trong tháng 11/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết tháng 11, thời tiết có khả năng xuất hiện một số đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, cường độ các đợt không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu. Trong đó, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Như vậy, thời tiết rét có thể yếu, khác với quy luật hàng năm.

Về dự báo tác động, trong tháng 11/2026, trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, chuyên gia cảnh báo trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới hoặc mưa dông cục bộ gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Đáng chú ý, dự báo trong tuần đầu tiên của tháng 11, một đợt không khí lạnh đầu tiên có thể tràn xuống từ đêm 5/11.

Mặc dù xuất hiện và có tác động ảnh hưởng khiến thời tiết chuyển rét nhẹ, tuy nhiên đợt không khí lạnh có cường độ yếu này cũng không làm thời tiết rét rõ rệt. Nó chỉ gây cho miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nền nhiệt giảm 3-4 độ so với những ngày trước đó, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Để có thể cảm nhận được rõ rệt nhất đợt rét lần này, từ khoảng ngày 9-10/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn sẽ tràn xuống nước ta, gây ra cái rét đầu tiên trong mùa đông năm nay.

Dự báo rét nhẹ, đồng thời nắng nóng có xu hướng giảm dần

Mặc dù được dự báo rét, nhưng những ngày đầu tháng 11, thời tiết miền Bắc vẫn duy trì chuỗi ngày nền nhiệt khá cao với mức nhiệt cao nhất phổ biến 31-33 độ. Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, bước sang tháng 11, nắng nóng có xu hướng giảm dần trên phạm vi cả nước.

Trong khi đó, chuyên gia cho biết, thời gian tới, mưa lớn diện rộng được dự báo sẽ tập trung chủ yếu tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông, có ngày có mưa vừa đến mưa to; thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Đồng thời, các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Đợt không khí lạnh đầu mùa xuất hiện vào tháng 11/2026 sẽ khiến vùng núi có nơi dưới 20 độ. Ảnh minh họa: IT

Chuyên gia dự báo, trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam ở phía Nam có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của mưa dông cục bộ trên biển, gió mùa Tây Nam hoặc hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.