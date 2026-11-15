Thời tiết miền Bắc chuyển lạnh từ ngày 18/11, vùng núi có nơi rét

Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc giảm nhiệt giữa tuần. (Nguồn: Nhân Dân)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày đầu tuần (15-17/11), Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, ban ngày có nắng, nhiệt độ tăng, có nơi trên 30 độ C. Riêng Hà Nội, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 32 độ C trong ngày 17/11.

Tuy nhiên, khoảng đêm 17/11 đến ngày 18/11, một đợt không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 18-19/11, thời tiết chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Khoảng đêm 19-21/11, miền Bắc có khả năng rét trên diện rộng, sau đó trời rét chủ yếu về đêm và sáng sớm.

Tại Hà Nội, nhiệt độ giảm dần từ ngày 18/11. Đến ngày 20/11, nhiệt độ thấp nhất dự báo khoảng 19 độ C, cao nhất khoảng 21 độ C. Những ngày tiếp theo, nhiệt độ ban ngày có xu hướng tăng nhẹ, song đêm và sáng vẫn rét.

Ở Trung Bộ, thời tiết những ngày đầu tuần phổ biến ít mưa, ngày nắng. Từ ngày 18-19/11, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 19/11, mưa có xu hướng mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế và các địa phương duyên hải Nam Trung Bộ, một số nơi có mưa to.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết những ngày tới chủ yếu có nắng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Khoảng ngày 19-20/11, mưa rào và dông có khả năng gia tăng tại Nam Bộ, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông trên cả nước, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(tổng hợp)