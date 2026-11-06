Thời tiết kèm không khí lạnh, nhiều khu vực Bắc Bộ chuyển rét

Không khí lạnh mạnh khiến nền nhiệt giảm sâu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ngày 6/11, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ vào đêm phổ biến từ 25-28 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh

Trên đất liền: khoảng chiều tối và tối 08/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 08/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 09/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Hà Nội: tối và đêm 08/11 có ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 08 đến sáng 09/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 09/11 trời chuyển rét.

Trên biển:

Từ tối và đêm 08/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động mạnh. Từ ngày 09/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm không khí lạnh

Từ khoảng đêm 08 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chuyên gia cho biết, đợt không khí lạnh lần này có khả năng tác động đến các hoạt động dân sinh và hoạt động kinh tế - xã hội. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xuất hiện gây ảnh hưởng tới đời sống như: Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh với mưa, lốc, sét, mưa đá có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Ảnh minh họa: canva.

Đặc biệt, ở khu vực Trung Bộ, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Còn ở miền Bắc, những hiện tượng thời tiết do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và không khí lạnh với mưa, lốc, sét, mưa đá có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.