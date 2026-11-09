Dự báo chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Thời tiết hôm nay (9-11): Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, trời chuyển rét. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An) sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa vài nơi; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Huế) có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Sóng cao 4-6m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5; phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao 2-4m; trong mưa dông có khả năng cao trên 4,0m.