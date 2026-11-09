Thời tiết hôm nay 9.11: Bắc Bộ chuyển rét, Trung Bộ mưa to

Không khí lạnh khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 15–18°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C. Người dân cần chú ý giữ ấm, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa dông, riêng từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ gần sáng 9.11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9. Sóng biển cao 3–5 m, biển động mạnh. Tàu thuyền cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo để chủ động bảo đảm an toàn.

TP. Hà Nội: Trời rét, cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 17–19°C

Nhiệt độ cao nhất: 19–21°C

Dự báo: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3–4. Trời rét.

TP. Hồ Chí Minh: Mưa dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 32–34°C

Dự báo: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ: Chuyển rét, cục bộ mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 17–20°C, có nơi dưới 16°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C

Nhiệt độ cao nhất: 21–24°C, có nơi trên 24°C

Dự báo: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2–3. Trời chuyển rét. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Đông Bắc Bộ: Trời rét, có nơi dưới 13°C

Nhiệt độ thấp nhất: 16–19°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C

Nhiệt độ cao nhất: 18–21°C

Dự báo: Trời rét, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3–4, có nơi giật cấp 7. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Thanh Hóa – Huế: Mưa to đến rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23°C, phía Bắc có nơi dưới 20°C

Nhiệt độ cao nhất: 21–24°C, phía Nam có nơi trên 24°C

Dự báo: Phía Bắc chuyển rét, phía Nam chuyển lạnh và cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3, . Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa lớn

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26–29°C, phía Nam 29–31°C

Dự báo: Ngày có mưa rào rải rác; Phía Bắc có mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3–4. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19–22°C

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3.

Nam Bộ: Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C, có nơi trên 34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3.