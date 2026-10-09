Thời tiết hôm nay 9/10: Miền Trung mưa rất to, Bắc bộ lạnh sáng sớm

Ngày 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, cục bộ trên 300mm. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Tại Thanh Hóa và Nghệ An, mưa vừa, mưa to và dông tập trung vào chiều và đêm, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm.

TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Nam bộ có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Dự báo ngày 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 11/10, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Trong khi đó, Bắc bộ duy trì trạng thái trời lạnh vào sáng sớm, vùng núi có nơi trời rét. Ban ngày, khu vực Tây Bắc bộ có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C. Đông Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng và trung du có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to.

Tại Hà Nội, sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Ban ngày có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Ở phía Nam, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có mưa dông. Mưa tại Nam bộ tập trung vào chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động. Vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m. Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần theo dõi diễn biến gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 9/10/2026

Hà Nội: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc bộ: Có mưa rào, dông vài nơi; riêng đồng bằng và trung du có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mưa rào, dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; phía Nam có mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ: Có mưa rào rải rác và dông; riêng Đà Nẵng, Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 28-30 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung bộ: Có mưa rào, dông rải rác; riêng phía Tây tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to, tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to, tập trung vào chiều và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

TP.HCM: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to vào chiều và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Trong ngày 9/10, mưa lớn tại miền Trung tiếp tục là diễn biến thời tiết đáng lưu ý nhất. Người dân và các đơn vị vận tải cần thận trọng khi di chuyển qua khu vực đèo dốc, vùng trũng thấp và những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Tại Hà Nội và TP.HCM, mưa dông vào chiều tối có thể ảnh hưởng đến giao thông giờ cao điểm.

Dự báo thời tiết ngày 9/10/2026 tại 34 tỉnh, thành

Lưu ý: Nhiệt độ là khoảng tham khảo theo dự báo khu vực, không phải số đo hoặc dự báo riêng của từng tỉnh. Dấu (*) chỉ địa phương có sự chênh lệch nhiệt độ đáng kể giữa vùng núi, cao nguyên và đồng bằng hoặc ven biển. Một số nơi vùng núi Bắc bộ có thể dưới 20°C.

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/10/2026.