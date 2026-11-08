Thời tiết hôm nay 8/11: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa dông, Trung bộ sắp mưa rất to

Chiều tối 8/11, không khí lạnh mạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa dông và giảm nhiệt. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 8/11, bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Tại khu vực đồng bằng Bắc bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo khoảng chiều tối và tối 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ cùng một số nơi ở Nam Trung bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ đêm 8/11, vùng núi Bắc bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác thuộc Bắc bộ và Bắc Trung bộ chuyển rét từ ngày 9/11. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Hà Nội mưa dông, đêm chuyển lạnh

Tại Hà Nội, ngày 8/11 có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Từ chiều tối đến sáng 9/11, thành phố có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 3-4, trời chuyển lạnh về đêm, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C.

Từ ngày 9/11, Hà Nội chuyển rét.

Tại các tỉnh Đông Bắc bộ, chiều tối và đêm 8/11 có mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Khu vực Tây Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi trong ngày; chiều tối và đêm mưa gia tăng, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Trung bộ có nơi mưa trên 400mm

Từ đêm 8/11, khu vực Trung bộ bắt đầu đợt mưa lớn diện rộng, trọng tâm là các địa phương từ phía Nam Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Theo dự báo, từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, phía Nam Nghệ An có lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 150mm.

Đáng chú ý, từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị có mưa 150-300mm, cục bộ trên 400mm.

Trong ngày và đêm 9/11, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ trên 300mm.

Đợt mưa lớn tại một số địa phương Trung bộ có khả năng kéo dài đến đêm 11/11.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp; lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Nam bộ ngày nắng, TP.HCM cao nhất 35 độ C

Trong khi miền Bắc đón không khí lạnh, thời tiết Nam bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt cao.

Ngày 8/11, Nam bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C; có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Biển Đông gió mạnh, sóng cao đến 6m

Từ tối và đêm 8/11, vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng cao 4-6m.

Các tàu thuyền hoạt động trên biển cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn. Trên đất liền, mưa dông có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

CHỦ NHẬT, 08/11/2026

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành

Nhiệt độ và hình thái thời tiết các địa phương

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01. Bắc bộ (15 tỉnh, thành) ⌄

02. Bắc và Trung Trung bộ (6 tỉnh, thành) ⌄

03. Nam Trung bộ và Cao nguyên Trung bộ (5 tỉnh) ⌄

04. Nam bộ (8 tỉnh, thành) ⌄

Lưu ý: Nhiệt độ mang tính tham khảo tại địa điểm đại diện của từng tỉnh, thành. Hà Nội sử dụng khoảng nhiệt theo bản dự báo khu vực ngày và đêm 8/11. Các địa phương có địa hình rộng và nhiều vùng khí hậu có thể ghi nhận nhiệt độ khác biệt. Cần theo dõi cảnh báo mưa lớn tại Trung bộ và không khí lạnh tại Bắc bộ.