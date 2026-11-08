Thời tiết hôm nay 8.11: Hà Nội cục bộ có nơi mưa to

TP. Hà Nội: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 23–25°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–31°C

Dự báo: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

TP. Hồ Chí Minh: Mưa dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 32–34°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ: Mưa rào rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 21–24°C, có nơi dưới 21°C

Nhiệt độ cao nhất: 27–30°C

Dự báo: Mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Đông Bắc Bộ: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C

Dự báo: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Thanh Hóa – Huế: Mưa rào và dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19–22°C

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C, có nơi trên 31°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Ngày mưa nắng đan xen

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, vài nơi có mưa rào và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.