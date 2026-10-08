Thời tiết hôm nay 8/10: Trung bộ có nơi mưa trên 200 mm, Bắc bộ ngày nắng

Ngày 8/10, Bắc bộ ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/10, Bắc bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi nhiệt độ xuống dưới 17 độ C.

Tại Hà Nội, thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 30-32 độ C. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh.

Trung bộ tiếp tục mưa lớn, có nơi trên 200 mm

Từ sáng sớm đến đêm 8/10, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 200 mm.

Trong đêm 7/10 và sáng sớm 8/10, nhiều nơi tại khu vực này đã ghi nhận lượng mưa lớn. Tính từ 19h ngày 7/10 đến 3h ngày 8/10, trạm Giang Hải (TP. Huế) đo được 165,8 mm, trạm Bình Trị (Quảng Ngãi) ghi nhận 74,6 mm.

Từ ngày 8/10 đến hết đêm 9/10, khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ trên 250 mm. Trong ngày và đêm 9/10, mưa lớn mở rộng ra Thanh Hóa và Nghệ An, với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 150 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa cường độ trên 100 mm trong 3 giờ, gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Tại Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, ngày và đêm 8/10 có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng cao 2-4 m. Các vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, vịnh Thái Lan và Nam Biển Đông có mưa dông, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 8/10

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 30-32 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm và đêm trời lạnh.

Tây Bắc bộ: Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 29-32 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc bộ: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa - Huế: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; phía Bắc cao nhất 30-32 độ C, phía Nam 26-29 độ C. Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Duyên hải Nam Trung bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; phía Bắc cao nhất 26-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ mưa rất to và dông; phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to.

Cao nguyên Trung bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to.

Nam bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to.

TP.HCM: Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C. Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to; đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn tại Trung bộ còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Người dân cần theo dõi cảnh báo ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại các khu vực có địa hình dốc và những tuyến giao thông qua vùng núi.

Dự báo thời tiết ngày 8/10/2026 tại 34 tỉnh, thành

Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất (°C) và hình thái thời tiết trong ngày

Lưu ý: Các khoảng nhiệt độ tham chiếu theo dự báo khu vực, không phải trị số dự báo riêng tại tất cả địa điểm trong tỉnh. Tây Bắc bộ có nơi dưới 17°C; vùng núi Đông Bắc bộ có nơi dưới 20°C. Thời tiết có thể khác biệt giữa vùng biển, đồng bằng và miền núi trong cùng tỉnh.

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 08/10/2026.