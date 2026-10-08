Thời tiết hôm nay (8-10): Miền Bắc ngày nắng, vùng núi có nơi rét, miền Trung mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 8-10, từ TP Huế đến TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa 150-300mm, cục bộ trên 500mm; phía Đông Quảng Ngãi mưa to, lượng mưa 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Từ ngày 9-10, mưa lớn tại các khu vực này giảm dần. Từ gần sáng 8 đến 9-10, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-120mm, cục bộ trên 200mm. Ngày 9-10, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ trên 80mm.

Ảnh minh họa: congluan.vn

Dự báo chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3; sáng sớm và đêm trời lạnh; nhiệt độ 21-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió nhẹ; sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét; nhiệt độ 18-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3; sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; nhiệt độ 21-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng TP Huế có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sau gió giảm dần; sóng cao 2-3m, trong mưa dông có khả năng cao trên 3m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.