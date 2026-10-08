Thời tiết hôm nay (8-10): Miền Bắc ngày nắng, vùng núi có nơi rét, miền Trung mưa lớn
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (8-10): Miền Bắc ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi rét; từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to, nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa dông, cục bộ mưa to.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 8-10, từ TP Huế đến TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa 150-300mm, cục bộ trên 500mm; phía Đông Quảng Ngãi mưa to, lượng mưa 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Từ ngày 9-10, mưa lớn tại các khu vực này giảm dần. Từ gần sáng 8 đến 9-10, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-120mm, cục bộ trên 200mm. Ngày 9-10, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ trên 80mm.
Dự báo chi tiết các khu vực:
TP Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3; sáng sớm và đêm trời lạnh; nhiệt độ 21-32 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió nhẹ; sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét; nhiệt độ 18-32 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3; sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; nhiệt độ 21-32 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng TP Huế có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-29 độ C.
Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.
TP Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.
Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sau gió giảm dần; sóng cao 2-3m, trong mưa dông có khả năng cao trên 3m.
Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thoi-tiet-hom-nay-8-10-mien-bac-ngay-nang-vung-nui-co-noi-ret-mien-trung-mua-lon-1059797