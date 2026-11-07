Thời tiết hôm nay (7-11): Nhiều khu vực có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 7 đến 8-11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rải rác. Các khu vực khác duy trì mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay (7-11): Nhiều khu vực có mưa dông. Ảnh minh họa: thuonghieucongluan.com.vn

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (7-11):

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 21-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 21-32 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có lúc có mưa rào và dông; gió Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; gió Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 23-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 18-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 24-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông đến Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 1,5-2,5m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 4; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.