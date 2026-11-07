Thời tiết hôm nay 7/11: Bắc bộ có mưa dông, cục bộ mưa to

Dự báo thời tiết hôm nay (7/11/2026), Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc bộ có mưa rào, dông rải rác. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Hà Nội ngày 7/11 có mây, có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C. Gió đông cấp 2-3.

Tây Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác trong ngày, đêm có mưa vài nơi. Đông Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu Đông Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-32 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng 7/11, một số khu vực Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Cao nguyên Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại hai khu vực phổ biến 28-32 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Tại TP. Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Riêng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, lượng mưa trong ngày và đêm 7/11 phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.

Trung bộ có khả năng mưa lớn từ đêm 8/11

Từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, Trung bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Trong đó, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có thể có mưa to từ đêm 8 đến đêm 9/11.

Từ ngày 9 đến đêm 11/11, mưa lớn có khả năng tập trung ở Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi; phía Nam Quảng Trị và phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk cũng có mưa to.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 7/11/2026

Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất và khả năng mưa trong ngày

Bắc bộ và Thanh Hóa - 16 tỉnh, thành

Trung bộ và Tây Nguyên - 10 tỉnh, thành

Nam bộ - 8 tỉnh, thành

Nhiệt độ và khả năng mưa được tổng hợp theo điểm dự báo đại diện của từng tỉnh, thành; dự báo có thể thay đổi theo diễn biến thực tế.

Nguồn dữ liệu: Mô hình dự báo số. Bản tin thời tiết và cảnh báo: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.