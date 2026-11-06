Thời tiết hôm nay (6-11): Hà Nội và nhiều nơi có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (6-11):

TP Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 21-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-31 độ C.

Thời tiết hôm nay (6-11): Thủ đô Hà Nội và nhiều nơi có mưa dông. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 18-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 25-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông đến Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 4; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.