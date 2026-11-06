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Thời tiết hôm nay (6-11): Hà Nội và nhiều nơi có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay ngày 6-11: Thủ đô Hà Nội và nhiều nơi trên cả nước có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Báo Quân Đội Nhân Dân
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Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (6-11):

TP Hà NộiCó mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 21-32 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-31 độ C. 

Thời tiết hôm nay (6-11): Thủ đô Hà Nội và nhiều nơi có mưa dông. Ảnh minh họa: TTXVN

Thời tiết hôm nay (6-11): Thủ đô Hà Nội và nhiều nơi có mưa dông. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 18-32 độ C. 

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 25-34 độ C. 

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông đến Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 1-2m. 

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 4; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.

THANH HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thoi-tiet-hom-nay-6-11-ha-noi-va-nhieu-noi-co-mua-dong-cuc-bo-co-noi-mua-to-1063453