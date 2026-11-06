Thời tiết hôm nay 6/11: Hà Nội mưa dông, Bắc bộ có nơi mưa to

Hà Nội mưa dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/11, Hà Nội có mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C. Gió đông nam đến đông cấp 2-3.

Rạng sáng 6/11, cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo dông, lốc, sét và mưa đá trên địa bàn Hà Nội. Dữ liệu từ ảnh mây vệ tinh, hệ thống định vị sét và radar thời tiết cho thấy mây đối lưu phát triển tại các khu vực Chương Mỹ, Yên Nghĩa, Hòa Xá và có xu hướng mở rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Người dân cần chú ý khi di chuyển ngoài trời, đặc biệt tại những khu vực có cây xanh lớn, công trình đang thi công hoặc đường phố dễ ngập khi mưa lớn.

Cùng ngày, nhiều tỉnh, thành phía Bắc có mưa rào và dông. Tại Tây Bắc bộ, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu và Lào Cai xuất hiện mưa rào rải rác. Chiều tối và đêm, mưa dông gia tăng, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Chiều tối và đêm tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Theo bản tin cảnh báo phát sáng 6/11, chiều tối và đêm cùng ngày, Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Trung bộ và Nam bộ ngày nắng, có mưa dông về chiều tối

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Gió đông nam đến đông cấp 2-3.

Duyên hải Nam Trung bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tại Nam bộ, thời tiết chủ đạo là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực miền Tây Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và dông vào chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

TP.HCM có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Bắc bộ sắp đón đợt rét, Trung bộ có nguy cơ mưa lớn diện rộng

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, ngày 7/11, mưa tại Bắc bộ có xu hướng giảm, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 8 đến ngày 9/11, Bắc bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11, vùng núi chuyển rét; các khu vực khác của Bắc bộ từ đêm 9/11 có thời tiết rét về đêm và sáng.

Đáng chú ý, khu vực phía Bắc từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to trong đêm 8-9/11.

Từ khoảng ngày 9-12/11, phía Nam khu vực Thanh Hóa - Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo mới nhất để chủ động phòng tránh mưa dông, lốc, sét, gió giật mạnh và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

THỨ SÁU - 06/11/2026

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành

Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất và khả năng mưa trong ngày

Hà Nội 24-31°C Mưa rào

Đà Nẵng 24-29°C Mưa rào

TP.HCM 24-34°C Có mưa

Bắc bộ và Thanh Hóa 16 tỉnh, thành

Trung bộ và Tây Nguyên 10 tỉnh, thành

Nam bộ 8 tỉnh, thành

Nhiệt độ và khả năng mưa được tổng hợp theo điểm dự báo đại diện của từng tỉnh, thành, không phải mức đồng nhất trên toàn địa bàn. Số liệu dự báo ngày 06/11/2026 có thể thay đổi theo diễn biến thực tế. Trên điện thoại, vuốt bảng sang trái hoặc phải để xem đầy đủ thông tin.