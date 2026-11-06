Thời tiết hôm nay 6.11: Bắc Bộ có mưa, chiều tối có mưa to

TP. Hà Nội: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 23–25°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–31°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đề phòng trong mưa dông xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Ngày nắng, cao nhất 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 25–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32–34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 21–24°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Ngày có mưa rào rải rác và dông. Từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Đông Bắc Bộ: Chiều tối mưa dông, cục bộ mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C, vùng núi có nơi dưới 22°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C

Dự báo: Mưa rào rải rác và có nơi có dông, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Thanh Hóa – Huế: Phía Bắc có mưa dông rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối có mưa rào

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C, có nơi trên 32°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 18–21°C

Nhiệt độ thấp nhất: 18–21°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Nam Bộ: Chiều tối có mưa rào rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C

Dự báo: Ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.