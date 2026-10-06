Thời tiết hôm nay 6/10: Bắc bộ trời lạnh, Trung bộ có nơi mưa rất to

Ngày 6/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khiến Bắc bộ và Thanh Hóa sáng, đêm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 6/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Đà Nẵng. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Bắc bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây và có nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Đông Bắc bộ không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam, từ phía Nam Hà Tĩnh đến Huế, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C. Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh.

Tại Duyên hải Nam Trung bộ, Đà Nẵng và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 26-30 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Đáng chú ý, ngày và đêm 6/10, khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi được dự báo có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Nguy cơ xuất hiện những đợt mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Đêm qua và sáng sớm 6/10, nhiều nơi từ Hà Tĩnh đến Huế đã ghi nhận lượng mưa lớn. Một số điểm đo vượt 120mm, trong đó trạm Hồ chứa nước Kim Sơn, Hà Tĩnh ghi nhận 233,6mm; Lệ Ninh, Quảng Trị 196,8mm; Giang Hải, Huế 127mm.

Cao nguyên Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP.HCM có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn tại Trung bộ có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 6/10/2026 tại 34 tỉnh, thành

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Đáng chú ý: Bắc bộ sáng và đêm trời lạnh, trưa chiều có nắng. Mưa lớn tập trung từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi; Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ đề phòng mưa dông vào chiều, tối.

Lưu ý: Nhiệt độ trong bảng là khoảng dự báo đại diện theo từng khu vực. Với các tỉnh có địa bàn rộng sau sắp xếp như Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, nhiệt độ và hình thái thời tiết có thể khác biệt đáng kể giữa khu vực ven biển, đồng bằng và cao nguyên. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.