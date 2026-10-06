Thời tiết hôm nay 6.10: Bắc Bộ mát mẻ, Trung Bộ mưa lớn

Bắc Bộ có mưa vài nơi vào sáng sớm, sau đó giảm mây, trời nắng vào trưa và chiều. Thời tiết duy trì mát mẻ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19-22°C, vùng núi cao có nơi dưới 18°C.

Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, riêng từ Hà Tĩnh đến TP Huế xuất hiện mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, phía Nam ngày nắng.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong cơn dông như lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hà Nội: Sáng và đêm trời lạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22°C

Nhiệt độ cao nhất: 27-29°C

Dự báo: Sáng và đêm trời lạnh, mưa rào rải rác vào sáng sớm, sau đó giảm mây, trời nắng vào trưa và chiều. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Ngày có mưa nắng đan xen, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tây Bắc Bộ: Trưa chiều trời nắng

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22°C, có nơi dưới 18°C

Nhiệt độ cao nhất: 26-29°C

Dự báo: Sáng và đêm trời lạnh, mưa rào rải rác vào sáng sớm, sau đó giảm mây, trời nắng vào trưa và chiều. Gió đông bắc cấp 2-3.

Đông Bắc Bộ: Vùng núi có nơi trời rét

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22°C, vùng núi cao có nơi dưới 18°C

Nhiệt độ cao nhất: 27-30°C

Dự báo: Sáng sớm có mưa rào rải rác, trời nắng vào trưa và chiều. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa to cục bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 26-29°C

Dự báo: Phía Bắc có mưa vài nơi; khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 26-30°C

Dự báo: Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Cao nguyên Trung Bộ: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều và tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ: Mưa dông xuất hiện về chiều tối

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều và tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.