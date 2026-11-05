Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; có lúc có mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng; có lúc có mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng; có lúc có mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Thời tiết hôm nay (5-11): Nhiều khu vực ngày nắng, có lúc có mưa rào và dông. Ảnh minh họa: suckhoedoisong.vn

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3; có lúc có mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; có lúc có mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng) có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông cấp 3-4; sóng cao 1,0-2,0m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 3-4; sóng cao 1,0-2,0m.