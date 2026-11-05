Thời tiết hôm nay 5/11: Hà Nội nắng 31 độ C, TP.HCM có thể xuất hiện mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/11, Bắc bộ phổ biến có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại nhiều địa phương dao động 29-32 độ C.

Tại Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 29-31 độ C. Gió nhẹ.

Khu vực Tây Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, một số nơi dưới 23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Đông Bắc bộ duy trì mức nhiệt tương tự, riêng vùng núi có nơi dưới 23 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết phổ biến có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Mưa rào và dông có thể xuất hiện cục bộ vào ban đêm.

Tại cao nguyên Trung bộ, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Thời tiết chủ yếu có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam bộ duy trì thời tiết nắng vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, thấp nhất 24-27 độ C. Đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Riêng TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhất là tại các khu vực có hoạt động ngoài trời.

Bắc bộ có thể chuyển rét từ ngày 9/11

Theo nhận định xu thế thời tiết 10 ngày của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 5/11 và ngày 6/11, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác.

Từ đêm 8 đến ngày 9/11, Bắc bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11, vùng núi chuyển rét; các khu vực còn lại trời rét về đêm và sáng từ đêm 9/11.

Đáng chú ý, từ khoảng ngày 9-12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Người dân tại các khu vực trên cần tiếp tục theo dõi những bản tin dự báo, cảnh báo mới nhất để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 5/11/2026

Nhiệt độ thấp nhất - cao nhất (°C) | Theo dải dự báo khí tượng các khu vực

🌤️ Ban ngày phổ biến có nắng. 🌧️ Ban đêm có thể có mưa rào và dông vài nơi. Dải nhiệt độ dưới đây mang tính tham chiếu theo vùng, trừ Hà Nội và TP.HCM có dự báo riêng.

Lưu ý: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia công bố các dải nhiệt độ theo khu vực, không phải giá trị riêng cho từng tỉnh trong bảng. Những tỉnh có cả phần cao nguyên và duyên hải được ghi theo thứ tự cao nguyên / duyên hải; điều kiện thực tế có thể khác nhau giữa các địa bàn. Nguồn dự báo: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.