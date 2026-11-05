Thời tiết hôm nay 5.11: Cả nước ngày nắng, đêm mưa dông vài nơi

Chỉ số AQI tại Hà Nội dao động từ 70–85, chất lượng không khí ở mức trung bình. Người dân nên đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Tại TP. Hồ Chí Minh, không khí nhìn chung tốt hơn, chỉ số AQI trong khoảng 40–60. Một số khu vực vẫn ghi nhận mức trung bình.

TP. Hà Nội: Ngày nắng, đêm mưa dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 25–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–31°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

TP. Hồ Chí Minh: Ngày nắng, cao nhất 33°C

Nhiệt độ thấp nhất: 25–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–33°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Tây Bắc Bộ: Đêm có mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C, có nơi dưới 23°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C, có nơi trên 32°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm mưa

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Thanh Hóa – Huế: Ngày nắng, gió nhẹ

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Đêm mưa vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C, có nơi trên 32°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19–22°C

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C

Nhiệt độ cao nhất: 30–33°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Ngày nắng, cao nhất 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.