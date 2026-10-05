Thời tiết hôm nay (5-10): Miền Bắc chuyển lạnh, nhiều nơi có mưa

Trên đất liền: Ngày 5-10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và các nơi khác ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Khu vực Hà Nội, sáng 5-10 có lúc có mưa rào và dông; trời chuyển lạnh.

Trên biển: Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động mạnh. Từ ngày 5-10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Từ ngày 6-10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Cảnh báo: Ngày và đêm 5-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Ngày và đêm 6-10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa/qdnd.vn

Dự báo chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; trời lạnh; nhiệt độ 21-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; trời lạnh, có nơi trời rét; nhiệt độ 19-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và trung du sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; nhiệt độ 19-27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; Thanh Hóa trời chuyển lạnh; nhiệt độ 22-30 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 21-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió nhẹ; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió nhẹ; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.