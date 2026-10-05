Thời tiết hôm nay 5.10: Bắc Bộ chuyển lạnh, nhiều nơi mưa lạnh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ gần sáng và trong ngày, thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông vẫn xuất hiện vào chiều và tối; một số nơi có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông.

TP Hà Nội: Trời chuyển lạnh, có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23°C

Nhiệt độ cao nhất: 24-26°C

Dự báo: Sáng và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; Từ gần sáng trời chuyển lạnh. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP Hồ Chí Minh: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tây Bắc Bộ: Chuyển lạnh, có nơi chuyển rét

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C, có nơi dưới 20°C

Nhiệt độ cao nhất: 24-27°C

Dự báo: Trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Sáng và đêm có mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đông Bắc Bộ: Mưa dông diện rộng

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C

Nhiệt độ cao nhất: 24-27°C

Dự báo: Trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Sáng và đêm có mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa dông, thời tiết dịu mát

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 27-30°C

Dự báo: Có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió chuyển bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ: Lâm Đồng cục bộ mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng có mưa rào rải rác và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ: Chiều tối tiếp tục có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều và đêm có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.