Thời tiết hôm nay 5/10: Bắc bộ chuyển lạnh, miền Trung mưa lớn. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Sáng 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc bộ và một số nơi từ Thanh Hóa đến Huế. Trong ngày, không khí lạnh tiếp tục mở rộng sang một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và các khu vực còn lại của Bắc Trung bộ.

Gió đông bắc trên đất liền phổ biến cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc bộ phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C.

Bắc bộ mưa giảm dần, trời lạnh

Tại Hà Nội, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi. Trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc bộ sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Đông Bắc bộ có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và trung du buổi sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Hà Tĩnh - Quảng Trị là trọng tâm mưa lớn

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Riêng từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Thanh Hóa trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 26-28 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Theo dự báo cập nhật sáng 5/10, lượng mưa tại Hà Tĩnh đến Quảng Trị trong ngày phổ biến khoảng 30-70mm, cục bộ có nơi trên 160mm. Mưa lớn tại Trung bộ còn có xu hướng dịch dần xuống phía Nam trong những ngày tiếp theo.

Duyên hải Nam Trung bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Nam bộ chiều tối tăng mưa dông

Cao nguyên Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối mưa dông rải rác. Riêng Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam bộ ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

TP.HCM có mưa rào và dông vài nơi, mưa tăng về chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Đáng lưu ý trong ngày 5/10 là thời tiết chuyển lạnh rõ ở Bắc bộ, mưa lớn tập trung tại Hà Tĩnh - Quảng Trị và mưa dông tăng vào chiều tối ở Nam bộ. Người dân di chuyển qua các khu vực có mưa lớn cần lưu ý nguy cơ ngập cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 5/10/2026 tại 34 tỉnh, thành

Lưu ý: Hà Tĩnh - Quảng Trị là khu vực cần đặc biệt chú ý do có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.