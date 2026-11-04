Thời tiết hôm nay 4/11: Nhiều nơi ngày nắng, mưa dông xuất hiện về chiều tối

Ngày 4/11, Bắc bộ và nhiều khu vực Trung bộ có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-32 độ C. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 4/11/2026, thời tiết Bắc bộ chủ yếu có nắng, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tại Trung bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam khu vực này còn mưa rải rác trong ngày. Duyên hải Nam Trung bộ có nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa dông cục bộ.

Cao nguyên Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nam bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt tương đối cao, phổ biến 31-34 độ C, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại một số khu vực.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 4/11/2026:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP.HCM: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 4/11/2026 tại 34 tỉnh, thành

Nhiệt độ thấp nhất - cao nhất | Hình thái thời tiết | Khả năng mưa

34 Tỉnh, thành phố

15°C Thấp nhất

34°C Cao nhất

🌤️ Miền Bắc 16 địa phương

🌦️ Miền Trung - Tây Nguyên 10 địa phương

⛈️ Miền Nam 8 địa phương

Dữ liệu dự báo theo điểm đại diện của mỗi tỉnh, thành phố, không phản ánh đồng nhất mọi khu vực trong tỉnh. Cập nhật lúc 05h45 ngày 4/11/2026. Khả năng mưa là xác suất dự báo, không phải lượng mưa. Trên điện thoại, vuốt ngang bảng để xem đầy đủ thông số.