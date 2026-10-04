Thời tiết hôm nay 4/10: Bắc bộ mưa dông, đêm chuyển lạnh

Ngày 4/10, Bắc bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, sau đó mở rộng sang các khu vực khác ở Bắc bộ và một số nơi thuộc Bắc Trung bộ.

Tại Đông Bắc bộ, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 30-32 độ C. Đêm có gió đông bắc cấp 2-3, gần sáng 5/10 trời chuyển lạnh.

Bắc bộ mưa tăng, có nơi mưa rất to

Tây Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực trung du và đồng bằng buổi sáng có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Trung bộ ngày nắng, phía Bắc mưa tăng về đêm

Khu vực Thanh Hóa - Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam bộ chiều tối có mưa dông

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm mưa dông gia tăng, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP.HCM có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, nhất là tại Bắc bộ, Lâm Đồng và Nam bộ.

Dự báo thời tiết ngày 4/10/2026 tại 34 tỉnh, thành:

Lưu ý: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong bảng là tại điểm dự báo đại diện, có thể chênh lệch giữa các khu vực trong cùng tỉnh, thành.

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cập nhật ngày 4/10/2026.