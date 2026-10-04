Thời tiết hôm nay 4.10: Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh đầu tháng 10

Bắc Bộ đón một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam và dự báo sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ từ chiều tối và đêm 4.10, sau đó mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 19-22°C, riêng vùng núi cao từ 14-17°C.

Khu vực Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông vẫn xuất hiện vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông.

TP Hà Nội: Mưa dông, thời tiết dịu mát

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-31°C

Dự báo: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-33°C

Dự báo: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tây Bắc Bộ: Mưa to đến rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C, có nơi dưới 22°C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31°C, có nơi trên 31°C

Dự báo: Ngày có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông rải rác.

Đông Bắc Bộ: Mưa dông diện rộng

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31°C, có nơi trên 31°C

Dự báo: Ngày có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông rải rác.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày mưa nắng đan xen

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ: Lâm Đồng có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31°C, có nơi trên 31°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.