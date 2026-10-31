Thời tiết hôm nay 31/10: Mưa giảm ở Trung bộ, Nam bộ đề phòng dông mạnh chiều tối

Dự báo thời tiết hôm nay (31/10/2026), Bắc bộ và nhiều khu vực Trung bộ giảm mưa, trời có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-33 độ C. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 31/10, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước có sự phân hóa. Bắc bộ duy trì trạng thái có mây, ngày nắng, mưa chỉ xuất hiện vài nơi. Khu vực Trung bộ giảm mưa so với những ngày trước, trong khi Nam bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ vào chiều tối.

Tại Bắc bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Riêng Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, nhiệt độ dao động 23-32 độ C.

Khu vực Đông Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tại Quảng Ninh và Hải Phòng, đêm 30/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Thanh Hóa đến Huế, mưa có xu hướng giảm, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông rải rác ở một số nơi, tập trung tại khu vực phía Nam. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Tại cao nguyên Trung bộ, thời tiết chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lâm Đồng có khả năng xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 31/10/2026

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng Quảng Ninh và Hải Phòng đêm 30/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm 30/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; một số khu vực có mưa rào, dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP.HCM: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Trên biển

Ngày và đêm 31/10, khu vực Bắc vịnh Bắc bộ có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, sóng cao 0,5-1,5m. Nam vịnh Bắc bộ có gió cùng hướng cấp 3, sóng cao 1-2m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 3-4, sóng cao 1-2m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, Lâm Đồng đến Cà Mau và Cà Mau đến An Giang có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 5, sóng cao 1,5-2,5m. Khu vực đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió đông bắc cấp 5, sóng cao 1-2m.

Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, gió đông bắc cấp 4-5, sóng cao 1,5-2,5m.

Vùng Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 3-4, sóng cao 1-2m. Trong mưa dông có nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 31/10/2026

Nhiệt độ thấp nhất và cao nhất (°C). Số liệu tổng hợp theo vùng dự báo. Nhấn vào từng khu vực để xem chi tiết.

Bắc bộ - 15 tỉnh, thành

Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung - 10 tỉnh, thành

Cao nguyên Trung bộ - 1 tỉnh

Nam bộ - 8 tỉnh, thành

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Nhiệt độ tổng hợp theo khu vực dự báo, không phải dự báo riêng từng tỉnh, thành.

Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, sóng cao 0,5-1,5m. Tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển có dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.