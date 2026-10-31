Thời tiết hôm nay (31-10): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ và Trung Bộ có mưa dông

Trong ngày cuối cùng của tháng 10-2026, thời tiết miền Bắc tương đối thuận lợi khi mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi, diện hẹp, lượng mưa không lớn. Trong đó, thời tiết Hà Nội ban ngày trời nắng ráo.

Ảnh minh họa: congluan.vn

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, cao nguyên Trung Bộ cũng chỉ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Cùng ngày, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong đó, TP Hồ Chí Minh chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 22-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 23-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (tập trung ở phía Nam); gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-33 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 1,5-2,5m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió nhẹ; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.