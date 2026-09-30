Thời tiết hôm nay (30-9): Miền Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo dự báo, hôm nay (30-9), khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ở mức 45-50%.

Từ ngày 2-10, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Thời tiết hôm nay (30-9): Miền Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ 24-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-37 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; nhiệt độ 24-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-37 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-36 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-32 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.