Thời tiết hôm nay 30/9: Bắc bộ, Trung bộ nắng nóng, Nam bộ có nơi mưa to

Ngày 30/9, nắng nóng tiếp tục xuất hiện tại trung du, đồng bằng Bắc bộ và nhiều nơi ở Trung bộ. Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 30/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, một số nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất khoảng 45-50%.

Tại Hà Nội, trời có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ, nhiệt độ có thể đạt 35-37 độ C, có nơi cao hơn.

Đông Bắc bộ có mây, ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng, tập trung tại khu vực trung du và đồng bằng. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào, dông vài nơi.

Từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó phía Bắc khu vực có nắng nóng rõ hơn. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; phía Bắc cao nhất 34-36 độ C, phía Nam 32-34 độ C. Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào, dông vài nơi.

Cao nguyên Trung bộ có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều có mưa rào rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam bộ có mây, ngày có lúc nắng; chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông và cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP.HCM có mưa rào, dông vài nơi; chiều có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Trong các khu vực có mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Với khu vực nắng nóng, nhiệt độ thực tế ngoài trời, đặc biệt trên bề mặt bê tông và đường nhựa, có thể cao hơn mức dự báo.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 30/9/2026

Nhiệt độ: °C • Cập nhật điểm quan trắc lúc 4h • Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Lưu ý dữ liệu: Nhiệt độ tại cột “4h” là nhiệt độ tại điểm đại diện do NCHMF công bố. Nhiệt độ thấp nhất/cao nhất là dải dự báo theo khu vực trong ngày 30/9/2026. Với các tỉnh có địa bàn mới trải rộng qua nhiều vùng địa hình, nhiệt độ thực tế có thể chênh lệch đáng kể giữa ven biển, đồng bằng và cao nguyên.