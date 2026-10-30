Thời tiết hôm nay 30.10: Hà Nội cục bộ có nơi mưa to
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 30.10, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa dông, trong khi Nam Trung Bộ ngày nắng. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ có mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to.
TP. Hà Nội: Cục bộ có nơi mưa to
Nhiệt độ thấp nhất: 21–23°C
Nhiệt độ cao nhất: 27–29°C
Dự báo: Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông
Nhiệt độ thấp nhất: 25–27°C
Nhiệt độ cao nhất: 32–34°C
Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.
Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông
Nhiệt độ thấp nhất: 21–24°C, có nơi dưới 20°C
Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C
Dự báo: Ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ: Đồng bằng và ven biển có nơi mưa to
Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C
Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C
Dự báo: Mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.
Thanh Hóa – Huế: Mưa dông rải rác
Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C
Nhiệt độ cao nhất: 27–30°C
Dự báo: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc mưa to, phía Nam nắng ráo
Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C
Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C
Dự báo: Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam ngày nắng ráo, vài nơi có mưa dông. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.
Cao nguyên Trung Bộ: Cục bộ có nơi mưa to
Nhiệt độ thấp nhất: 20–23°C
Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C
Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nam Bộ: Chiều tối có nơi mưa to
Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C
Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C
Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.
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