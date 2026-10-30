Dự báo chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực đồng bằng cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thời tiết hôm nay (30-10): Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ảnh minh họa: sggp.org.vn

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 2-3m, trong mưa dông có khả năng cao trên 3m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4. Sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.