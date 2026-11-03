Thời tiết hôm nay 3/11: Trung bộ tiếp tục mưa dông, nhiều vùng biển đề phòng lốc xoáy

Ngày 3/11, Bắc bộ có mưa rào vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/11, thời tiết trên cả nước có sự khác biệt giữa các khu vực. Bắc bộ chủ yếu có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực nam đồng bằng có mưa rào và dông rải rác trong buổi sáng.

Tại Hà Nội, trời có mây, ngày có nắng, một số nơi xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào rải rác, có nơi có dông trong ngày; đêm mưa giảm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31 độ C, vùng núi phía tây có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ nhiều mây, ban ngày có mưa rào và dông rải rác, ban đêm mưa xuất hiện vài nơi. Nhiệt độ dao động 23-32 độ C.

Tại cao nguyên Trung bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, riêng buổi chiều có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối mưa dông xuất hiện rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. TP.HCM có nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Cảnh báo lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Theo bản tin khí tượng phát lúc 4h ngày 3/11, khu vực nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác.

Trong mưa dông, các vùng biển này có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển có thể cao trên 2 m.

Các tàu thuyền hoạt động tại những khu vực trên cần đề phòng nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông, đặc biệt ở khu vực miền núi và những nơi có mưa lớn cục bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 3/11/2026

Hà Nội: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực nam đồng bằng sáng có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C, vùng núi phía tây có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ: Ngày nhiều mây, mưa rào và dông rải rác; đêm mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung bộ: Mưa rào và dông vài nơi, chiều có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP.HCM: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 3/11/2026 tại 34 tỉnh, thành

Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất (°C), hình thái thời tiết và gió theo bản tin ngày và đêm 3/11/2026.

34 tỉnh, thànhCuộn ngang trên điện thoạiChạm từng vùng để mở / đóng

Bắc bộ 15 tỉnh, thành

Trung bộ 11 tỉnh, thành

Nam bộ 8 tỉnh, thành

Lưu ý về số liệu: Ngoài Hà Nội và TP.HCM có dự báo riêng, các địa phương còn lại sử dụng khoảng nhiệt độ và hình thái thời tiết của vùng khí tượng tương ứng; không phải dự báo riêng cho toàn địa bàn từng tỉnh. Với địa phương có cả vùng ven biển và cao nguyên, số liệu được tách theo tiểu vùng. Dấu hiệu dông là khả năng xảy ra, không có nghĩa mưa xuất hiện ở tất cả địa điểm.

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bản tin thời tiết ngày và đêm 03/11/2026; danh sách 34 tỉnh, thành theo Quyết định 19/2025/QĐ-TTg. Xem bản tin khí tượng gốc.